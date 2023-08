Novena e festa em homenagem a Nossa Senhora da Assunção

O mês de agosto que se inicia é dedicado à oração pelas vocações. Durante os quatro domingos do mês, refletiremos sobre o chamado de Deus para a vida sacerdotal, para a família, para a vida consagrada religiosa e para a vida leiga a serviço do Reino de Deus. Somos todos chamados por Deus, e Ele espera que nossa vida seja uma resposta livre e alegre ao seu chamado.

Existem, como todos sabemos, algumas superstições populares em relação a agosto. “Raramente acontece algum casamento durante esse mês!” Outros afirmam: “Quem passar de agosto, não morre mais durante o ano!” Olhando com serenidade e sem medo para este mês, podemos dizer que estamos diante de mais um mês de grandes oportunidades, inclusive a de sermos melhores e felizes. Cada um, no seu íntimo, projeta e realiza seus planos.

Para nós da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, o mês de agosto é abençoado, uma vez que realizamos sempre a Novena e Festa em homenagem à nossa querida Padroeira. Serão nove noites de intensas orações e reflexões sobre a importância de Maria no tempo de Jesus e nos dias de hoje. Contaremos com a participação de sete sacerdotes de outras paróquias, que se farão presentes nas celebrações que acontecerão sempre às 19h, com exceção do domingo, quando será às 18h. No dia da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, teremos a presença de nosso bispo diocesano Dom Edson Batista de Mello.

Nossa Novena terá o tema “Maria, modelo de fidelidade, esperança e oração”, e o lema “Alegre-se cheia de graça! O senhor está contigo! Você é bendita entre todas as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre” (Lc. 1, 28, 48).

Aproveito a oportunidade para agradecer a nossas queridas e dedicadas festeiras de 2023, que estão empenhadas para fazer acontecer uma grande novena e festa: Adelaide O. Silva, Clarinda F. Leão, Eliane Ferreira, Eloísa V. Meireles, Ieda M. Kneipp, Marilene D. Rosa, Miriane Santos, Odete B. L. Pedroso e Kelzilene R. R. Nunes.

Desejo que essa Novena e Festa nos aproxime ainda mais de Deus, por intercessão de nossa Padroeira, Nossa Senhora da Assunção. Participe!

Programação religiosa

06 a 14 de agosto: novenas na Igreja Matriz, com a participação especial de mordomos convidados e de fiéis de Nossa Senhora da Assunção.

15 de agosto: carreata em homenagem a Nossa Senhora, saindo do pórtico da cidade, às 17h. Após, celebração da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, presidida pelo bispo diocesano Dom Edison Batista de Mello, com participação especial das comunidades do interior e da cidade, com seus padroeiros.

Programação social:

05 de agosto: chá das Mariazinhas, às 15h, no Salão Paroquial.

Dias 08, 11 e 12 de agosto: Bingo, no Salão Paroquial, às 20h.

15 de agosto: almoço da padroeira. Sistema pegue e leve. Entregas a partir das 11h.