O aquecimento global te preocupa?

Assistindo ao programa “Bom dia, Brasil” que repercutiu, em rede nacional, a onda de calor e de incêndios em escala crescente em alguns países da Europa e da África, me senti na obrigação de escrever algumas linhas sobre o tema. Nós não podemos continuar tratando esse assunto como se fosse algo distante de nós. É preciso nos preocuparmos sim! Nossos verões estão cada vez mais quentes, e a falta de chuvas regulares vem trazendo problemas para a agricultura.

Lembro muito bem de que, nos anos oitenta e noventa, quando os ambientalistas e os cientistas chamavam a atenção sobre o aquecimento, eram taxados de loucos, exagerados. Hoje, nos resta humildemente reconhecer que eles estavam certos.

Nossos cientistas, pesquisadores e ambientalistas estão em alerta, realizando pesquisas sobre o fenômeno do aquecimento global, alertando nossas autoridades sobre a urgência de serem tomadas medidas concretas antes que seja tarde demais. Já não basta fazer encontros internacionais para tratar do assunto. Faz-se necessário assumir medidas concretas e objetivas para frear e reverter esse problema, que deve nos preocupar.

Desde o século XVIII, nossos cientistas vêm percebendo que as atividades humanas têm sido a principal causa das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás, que produzem gases poluentes na atmosfera e retêm o calor.

Não podemos mais ignorar que o aquecimento é um problema ambiental a ser enfrentado com responsabilidade por todos nós, e que ele já está trazendo graves consequências para a humanidade. Além do uso de combustíveis fósseis, frequentes queimadas e atividades industriais, não podemos esquecer que o desmatamento de nossas florestas contribui, e muito, com o aquecimento. Fico feliz de saber que, aqui no Brasil, estão sendo tomadas medidas governamentais para frear o desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica, que vem sendo agredida sem piedade pelas atividades humanas. É possível sim produzir sem desmatar! Nosso país é imenso e dispõe de terras suficientes para a produção de alimentos.

O aquecimento global te preocupa? Espero que sim! Urge fazermos a nossa parte e contribuirmos com a preservação da natureza antes que seja tarde!

Grande abraço!