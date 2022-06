Quanto mais mergulhamos nos mistérios de Deus, nos damos conta de que eles são insondáveis. O mistério de Deus é de fato insondável. Trata-se de algo que, ao ser humano, é impossível medir, pois supera o nível da racionalidade. Contudo, não obstante esse limite humano, temos a capacidade, dada pelo próprio Deus de falar e de experimentar o mistério.

O mistério de Deus, mesmo permanecendo misterioso, é dizível. É nessa possibilidade do dizível que a celebração da Santíssima Trindade nos faz meditar.

No próximo domingo, celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade, que nos convida a meditar e contemplar o mistério de amor absoluto de Deus por nós, um amor sem reservas, infinito. Quando afirmamos que Deus é Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), podemos dizer que Deus é Amor! Deus nos ama com largueza e nos chama para viver no amor, algo que é bastante exigente.

No evangelho do domingo da Santíssima Trindade, Jesus promete aos seus discípulos o Espírito, o vínculo do amor perfeito. “Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido: e até as coisas futuras vos anunciará.” É o espírito que faz a comunidade sentir a presença consoladora do Senhor. Segundo a carta de São Paulo aos romanos, a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.

Estamos habituados a traçar sobre nós o sinal-da-cruz com a invocação: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mesmo não nos dando por conta, invocamos assim o mistério da Trindade, que silenciosamente ama. Ama por ser Amor! Deus é Amor. Para experimentar, em nossa vida, esse mistério de amor da Santíssima Trindade, é necessário menos empenho em entender e mais empenho em sentir a presença de Deus em nossa vida.

Que a Santíssima Trindade nos guie na construção de um mundo novo, ou seja, o Reino de Deus aqui na terra.