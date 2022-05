O ressuscitado e seus discípulos

No relato dos Discípulos de Emaús, o encontro com o Ressuscitado nos ajuda a “ler” a história, pessoal e coletiva, de uma maneira diferente e instigante.

A história triste e fracassada dos dois discípulos de Emaús adquire um novo sentido a partir da luz dos relatos bíblicos que o Peregrino traz à Memória. Apesar de vê-los cheios de medo e de dúvidas, Jesus confia nos seus discípulos. A partir da “memória bíblica”, eles são movidos a “re-ler” a própria história com novos olhos, reconstruindo-a, dando a ela um novo significado e deixando-se impelir a escrever uma nova história.

A partir do Jesus ressuscitado, a história de cada um e da humanidade inteira adquire uma nova luz e um novo sentido e se abre a um vasto horizonte de compromisso. Por isso, lhes recomenda que propaguem sua mensagem no mundo: “Vós sois minhas testemunhas destes acontecimentos”.

Com a ressurreição, a história se ilumina, se transfigura e nos desafia. Jesus, o Ressuscitado, nos acompanha, interpretando e dando sentido à nossa vida. Em nosso dia a dia, as decepções e a queda das ilusões que criamos, as expectativas que projetamos, podem representar a mudança radical na maneira de viver. De fato, o medo, a falta de fé e a falta de confiança são impedimentos para realizarmos bem a nossa missão, de prosseguirmos no caminho.

Precisamos da certeza dos apóstolos: Jesus está vivo, ressuscitou e está presente no meio de nós. Ele caminha conosco. Que a nossa experiência da ressurreição nos põe a caminho da solidariedade, da fraternidade em nossa comunidade de fé.