Outubro, mês missionário

Estamos nos despedindo do mês de setembro, no qual, entre muitas situações vivenciadas, procuramos valorizar ainda mais a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Existe uma canção que diz: “Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é Luz e Verdade, precisamos acreditar!” Desejo que o mês da Bíblia tenha despertado, no coração de muitas pessoas, o desejo de mergulhar mais na Palavra de Deus e permitir que ela ilumine a vida de todos nós.

Em outubro, somos todos convidados a refletir sobre a Missão. Jesus é o grande missionário do Pai. Ele veio habitar no meio de nós com a missão de revelar o rosto misericordioso de Deus e implantar, no meio de nós, o Reino de Deus.

Todos nós sabemos que a missão de Jesus é uma missão libertadora. Deus nos quer livres para amá-lo e servi-lo na pessoa do próximo. Ele quer que todos tenham vida, e vida em abundância, conforme João (10,10). Situações de opressão e escravidão não fazem parte do projeto de Deus para a humanidade.

Inspirados na missão de Jesus, todos nós, pelo santo batismo, somos chamados a sermos discípulos missionários de Jesus. Ser discípulo missionário de Jesus é continuar fazendo aquilo que Jesus fazia. Muitas são as pessoas que admiram Jesus e não o seguem. Outras tantas têm uma visão distorcida da pessoa de Jesus! Acreditam em um Jesus mágico, capaz de resolver todos os problemas da humanidade, desencarnado da realidade. Ser missionário de Jesus significa comprometer-se com o projeto de vida defendido por Ele, mesmo que isso nos traga problemas, obstáculos e perseguições.

Nesse mês missionário, poderíamos nos perguntar: qual é o verdadeiro sentido da nossa existência? Com que propósito Deus nos permite a existência? Qual é mesmo a minha missão nesse mundo? O que posso e devo fazer para deixar esse mundo mais parecido com o mundo sonhado por Deus? Eu tenho a impressão de que muitas pessoas nem sequer se colocam esses questionamentos. Muitas são as pessoas que ainda não descobriram sua vocação e missão. Outras tantas se comportam como se fossem eternas no planeta Terra.

Como estamos nos aproximando do primeiro turno das eleições que acontecerão no próximo domingo, 02 de outubro, quero desejar que todos os eleitores exerçam sua cidadania através do voto. Desejo e espero que as eleições aconteçam num clima de respeito e paz.