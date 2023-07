Uma das diversas formas que temos de entrar em sintonia com Deus é a escuta e a compreensão de Sua Palavra. Não tenho a menor dúvida de que a Palavra de Deus, que encontramos na sagrada escritura, é luz para nos guiar em nossa jornada terrestre, rumo à luz definitiva que é Deus.

Ao lermos atentamente a história de santos e santas, podemos perceber que muitos deles fizeram o caminho da conversão e da santidade, inspirados e motivados pela Palavra de Deus.

A sagrada escritura é, sem dúvida, fonte inesgotável de sabedoria de Deus. O mais incrível é o fato de ela estar ao nosso alcance. Podemos mergulhar nessa fonte inesgotável que, graças a Deus, está à nossa disposição.

Jesus, em plena missão de anúncio do Reino de Deus, nos fala da importância da escuta e da compreensão da Palavra de Deus para que ela dê frutos em nossa vida. Jesus fala sobre isso na parábola do semeador, conhecida por muitos de nós:

“O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça!”

Todo aquele que ouve a palavra do Reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. A semente era a mesma, mas os terrenos eram diferentes! Isso nos leva a refletir sobre que tipo de terreno é o nosso coração. Será que a Palavra de Deus está encontrando espaço para germinar e crescer na minha vida, ou estou dispersando a Palavra, tornando-a vulnerável, sufocando-a?

É importante pensar um pouco sobre como estou acolhendo a Palavra de Deus em minha vida. Urge cuidar do terreno onde a semente (palavra) é lançada, isto é, o coração humano, destinado a ser terra acolhedora, fértil, capaz de produzir frutos em abundância.

Desejo que nossos corações possam, cada vez mais, ser terra boa, fértil, onde a semente da palavra encontre acolhida e produza muitos frutos para a nossa salvação e a salvação da humanidade. Sejamos incansáveis e esperançosos semeadores da Palavra de Deus.