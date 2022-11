No próximo domingo, celebraremos o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco. Também nesses próximos dias, acontece, em Recife, o Congresso Eucarístico Nacional, que terá como tema: “Pão em todas as mesas” e como lema “Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles”.

Assumido não somente pela arquidiocese de Olinda e Recife, mas também por todo o regional Nordeste da CNBB, o tema do congresso não podia ser outro. O apelo profético que ressoa desse importante evento eclesial é para que o Brasil tenha um olhar de compaixão e igualdade para suas regiões mais carentes e necessitadas, mediante o cuidado.

Eucaristia tem tudo a ver com o pão partilhado. Quando comungamos Jesus, que se dá como alimento, somos convidados a sermos homens e mulheres da partilha. Não faz sentido comungarmos e continuarmos insensíveis e até mesmo cegos diante da fome de tantos irmãos.

Sabemos que o alimento é dom de Deus e direito de todos! Não existe falta de alimentos. Felizmente, a produção é suficiente para saciar a fome da humanidade. É preciso fazê-lo chegar à mesa de todos.

Que esse Congresso Eucarístico que acontecerá em Recife desperte em todos nós a solidariedade para com aqueles irmãos nossos que ainda passam fome. Que nossa partilha melhore a vida do próximo mais necessitado!

Aqui em Caçapava do Sul, tem muita gente e muitas entidades partilhando alimentos. Que Deus abençoe todas essas pessoas que superaram o egoísmo e descobriram a forma de amar a Deus no próximo necessitado. “Pão em todas as mesas é o apelo urgente que se apresenta”.