Estamos em plena semana de orações pela unidade dos cristãos. A unidade dos cristãos é o desejo manifestado por Jesus na última ceia, quando ele faz a oração da glorificação, intercedendo por todos aqueles que o Pai lhe confiou. “Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.”

Nessa semana de orações pela unidade dos cristãos, rezemos especialmente pelos cristãos perseguidos na missão que realizam em nome do Senhor. O anúncio do Evangelho, do Reino de Deus, nem sempre é compreendido por todos. O evangelho de Jesus Cristo é uma proposta clara de mudança de vida, que exige que saiamos da nossa zona de conforto e nos coloquemos na dinâmica do amor de Deus, algo que contraria os interesses de muitas pessoas.

Estamos, também, em plena Novena em honra ao Divino Espírito Santo, rumo ao PENTECOSTES, cuja solenidade celebraremos no próximo domingo, dia 28 de maio. Jesus, depois da paixão, morte e ressurreição, marcou presença na vida de seus discípulos, encorajando-os a darem seguimento à missão iniciada por ele. Além de animá-los para a missão, Jesus prometeu que estaria com eles até o fim do mundo e que enviaria o Paráclito, o Espírito da verdade, que os ajudaria a compreender muitas coisas ainda não bem claras. Pediu também que permanecessem reunidos em Jerusalém, no cenáculo, juntamente com Nossa Senhora, para a vinda do Espírito Santo.

E assim aconteceu o que Jesus prometeu! Cinquenta dias após a ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo sobre eles. Desse momento em diante, aquilo que era insegurança e medo, transforma-se em coragem e ousadia. Os discípulos, cheios do Espírito Santo, como discípulos missionários, partem para a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos e nações. É importante uma leitura atenta ao livro dos Atos dos Apóstolos, que relata detalhadamente o início da missão dos Apóstolos e a continuidade da missão iniciada por Jesus.

Estamos vivendo o tempo da efusão do Espírito Santo nos corações da humanidade. É tempo oportuno de abrirmos nossos corações para o Divino, permitindo que ele ilumine nossas incertezas na jornada terrestre rumo ao reino definitivo.

Externo minha gratidão a todas as pessoas, devotos e devotas do Divino, que estão fazendo acontecer mais uma novena em nossa querida paróquia. Desejo, de coração, que o Divino continue abençoando e iluminando a vida do povo de Caçapava e do mundo inteiro, especialmente daqueles que ainda não oportunizaram espaço para a ação dele. Iluminados pelo Espírito Santo, caminhemos juntos por uma Igreja de Comunhão, Participação e Missão! Vem sempre, Espírito Santo, vem iluminar a nossa vida!