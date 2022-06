Com grande alegria, compartilho com vocês o bom êxito da Novena em honra ao Divino Espírito Santo, que está em andamento. Mesmo com as intempéries, chuva e frio, nossos fiéis têm marcado presença nas noites de oração em nossa Igreja Matriz.

O desejo nosso é que o Divino seja sempre mais presente no coração de cada ser humano. Nossa Novena vai culminar com a celebração do Pentecostes, ou seja, da vinda do Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles e disse: “Recebam o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos”.

Conforme o texto do Evangelho de João 20, 19-23, os discípulos estão trancados, de portas fechadas, por medo dos judeus. De repente, Jesus entra e se faz presente. Oferece-lhes o dom da paz por duas vezes: “A paz esteja convosco!” Nesse reencontro com o ressuscitado, quando os discípulos reconhecem Jesus, o medo, a tristeza, a insegurança perdem espaço para a Alegria. O coração dos discípulos volta a arder, se enche de esperança, pois o Mestre continua animando a missão. Ide, disse Jesus! Fazei discípulos meus todos os povos. Era necessário que Jesus os cobrisse com o Dom do Espírito Santo para reanimá-los na missão.

O sopro de Jesus sobre seus discípulos recorda o sopro da ação do Deus criador e renovador de todas as coisas! Deus é capaz de transformar as realidades, por mais difíceis que sejam. Assim como aconteceu com os discípulos, acontece com cada um de nós quando nos abrimos ao sopro criador e renovador do Espírito Santo de Deus.

A festa de Pentecostes, que celebramos no próximo domingo, lembra, de modo especial, o dom do Espírito Santo, sopro renovador. O Espírito Santo impulsionou a missão de Jesus, a missão dos apóstolos e discípulos, e é o fundamento indispensável da comunidade dos seus discípulos missionários. Sempre foi, é e continua sendo a força criadora e renovadora de todas as coisas. Sempre vivo em nosso íntimo, o Espírito Santo nos impele a ir ao encontro do outro, colocar nossos dons e nossa vida a serviço do projeto de vida e libertação. Peçamos sempre a luz do Divino Espírito Santo sobre nossa vida!