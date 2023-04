No dia de hoje, me senti motivado a escrever algumas breves linhas sobre um assunto que faz parte da nossa vida, ou melhor, que não devia fazer parte dela.

Acredito que a maioria de nós já passou por alguma situação em que fez um julgamento prévio sobre outra pessoa ou circunstâncias diversas, sem fazer uma análise mais profunda. Quantas vezes passamos pela tentação de julgarmos as pessoas sem lhes dar a oportunidade de conhecê-las melhor! E quando as conhecemos melhor, eis que nos damos conta de que nos precipitamos no pré-julgamento…

Entre tantos pecados que cometemos em relação aos nossos semelhantes, está o preconceito. Julgamos o livro pela capa e não mergulhamos em seu interior.

Passamos pelos moradores de rua com um olhar crítico e condenatório, concluindo precipitadamente, dentro de nós, que eles são perigosos! São poucos os que dialogam com as pessoas em situação de rua. Nem sequer queremos saber a história de vida deles (que pode nos surpreender) e muito. Por de trás de cada morador de rua, por de trás de cada dependente químico ou de álcool, existe um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, merecedor da nossa compreensão e amor. Quantas histórias de vida escondidas em cada um deles!

Lembro-me de uma reportagem da RBS TV de Porto alegre, que entrevistou um morador de rua, catador de materiais recicláveis. Esse nosso irmão morava em baixo de um dos viadutos da capital e, todos os dias, saía pelas ruas da cidade, catando materiais recicláveis para buscar o alimento para sua família. O que mais me surpreendeu foi o fato de ele manifestar alegria e gratidão a Deus por ter a oportunidade de alimentar sua família.

Paremos para pensar: morador de rua, habitando em baixo de um viaduto, externando sua gratidão a Deus pela família e pelo alimento adquirido da venda dos recicláveis. Isso me faz pensar na desigualdade social, que é gritante em nosso País. Dizer que somos iguais perante a Constituição é uma meia-verdade.

Diante do acima exposto, é oportuno olhar para a prática de Jesus. Jesus Cristo, em pleno exercício da sua missão de instaurar o Reino de Deus no meio da humanidade, nos deu um grande exemplo de como tratar as pessoas mais humildes e necessitadas. O olhar de Jesus sempre foi amoroso, misericordioso e libertador. No olhar de Jesus, não tinha espaço para o preconceito, e muito menos para o pré-julgamento. Para Jesus, todos são merecedores de uma vida digna.

Antes de julgarmos alguém, peçamos a graça de Deus para olharmos nossos próximos com o olhar de Deus!

Grande abraço!