Santuário Nacional de Aparecida

Provavelmente, a grande maioria dos leitores conhece o Santuário de Aparecida, ou parte dele, pelos meios de comunicação, especialmente pela televisão. Na coluna de hoje, compartilho com vocês, leitores, algumas informações que considero relevantes.

O Santuário de Aparecida se transformou em um grande centro de evangelização para onde muitos devotos do Brasil e de outros países se dirigem anualmente. Esse santuário já recebeu a visita de três Papas: João Paulo II, em 1980; Bento XVI, em 2007; e Francisco, em 2013. Atualmente, os Missionários Redentoristas são os responsáveis pela pastoral, administração e atendimento aos romeiros e peregrinos.

Diante do aumento expressivo de fiéis e de devotos de Aparecida, foi preciso aumentar o espaço da pequena capela originalmente construída. Em 1955, iniciaram as obras de construção da atual Catedral Basílica de Nossa Senhora Conceição Aparecida. O Santuário ficou muito lindo e repleto de simbolismos, expressos nos pisos e nas paredes, arquitetados pelo artista sacro Cláudio Pastro, que o transformou num grande espaço catequético.

Entre muitas coisas que chamam a atenção no conjunto do santuário, destaco a Sala das Promessas, que está repleta de objetos, fotos, cartas, testemunhos de fé, deixados naquele espaço como formas de homenagear e demostrar a devoção à Mãe Aparecida. Quem visita sem pressa e com atenção esse espaço, também conhecido como “Sala dos Milagres”, consegue ter uma noção do poder intercessor de Nossa Senhora Aparecida.

Quem diria que, em função daquele acontecido com os três pescadores, nas águas do Rio Paraíba, em 1717, surgiria tamanha devoção? Costumo dizer que, quando Deus quer, ninguém segura. Os mistérios de Deus, muitas vezes, fogem da compreensão humana. Deus, com certeza, quis usar da humildade dos pescadores para se manifestar através do seu rosto materno, que é Nossa Senhora. Quantas graças recebidas por intercessão de Nossa Senhora! Quanta esperança e vida devolvidas aos fiéis devotos! Quanto amor encontrado nos braços da Mãe Aparecida!

Para os que ainda não tiveram a oportunidade de fazer a experiência de conhecer de perto o Santuário de Aparecida, sugiro que se organizem e conheçam esse espaço de fé, amor e devoção. No início de janeiro, conforme costume, as paróquias de Santana da Boa Vista e Caçapava do Sul fazem a peregrinação para Aparecida, com visitas também aos santuários da Madre Paulina, Frei Galvão e Canção Nova. Quem tiver interesse de fazer essa peregrinação conosco, procure a secretaria da paróquia.

Desejo que a Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, continue intercedendo pelo povo brasileiro, carente e necessitado de muitas coisas, especialmente de Deus. Que a Mãe proteja nossas crianças e toque nossos corações, transformando-os em espaço de Amor. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!