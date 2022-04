Estamos nos aproximando de mais uma Semana Santa. É mais uma oportunidade de reviver os acontecimentos da vida de Jesus que marcaram a história da humanidade. Deus, em seu infinito amor, chega bem perto de nós, faz morada no meio de nós, revela seu projeto de vida e salvação, dá a vida pela humanidade, e ressuscita para continuar vivo no meio de nós.

Durante a Semana Santa, somos convidados a olhar com mais atenção o imenso amor de Deus pela humanidade e a encher nosso coração de gratidão por Deus, que nunca nos abandona e é capaz de dar sua vida por nós.

No domingo, dia 10 de abril, celebramos o Domingo de Ramos. Seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, fazemos memória de sua entrada em Jerusalém. Esta solene liturgia marca o início da Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé: o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Com os ramos nas mãos, queremos acolher aquele que, sendo Deus, vem a nós como humilde servidor.

Durante cinco semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. No Domingo de Ramos, vamos iniciar, com toda a Igreja, a celebração da Páscoa do Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida.

Segue a programação da Semana Santa:

Quinta-feira Santa:

19h ‒ Celebração da Instituição da Eucaristia e Lava-pés na Capela de Fátima.

20h ‒ Celebração da Instituição de Eucaristia e Lava-pés na Igreja Matriz.

Sexta-feira Santa:

6h30min ‒ Caminhada Penitencial até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes

9h ‒ Celebração Penitencial junto à Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

9h ‒ Via-sacra na Igreja Matriz. Obs: “Dia de Jejum e abstinência!”

15h ‒ Celebração da Paixão e morte do Senhor na Igreja Matriz e na Capela de Fátima.

Durante a Sexta-feira Santa, atendimento de confissões na Igreja Matriz.

Sábado Santo:

20h – Vigília Pascal na Igreja Matriz.

Domingo da Ressureição:

9h – Missa na Capela de Fátima

18h – Missa na Igreja Matriz

Desejo que todos possamos celebrar com amor e gratidão a Semana Santa. Não percamos a oportunidade de nos aproximar mais de Deus e de nossos irmãos!