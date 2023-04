Violência nas escolas

Não costumo dar eco a notícias tristes. Mas, diante dos últimos acontecimentos envolvendo escolas e creches em nosso país, não posso deixar de manifestar minha opinião sobre o assunto.

Sou contra todo e qualquer tipo de violência! A violência é um ato muitas vezes impensado, que gera sérias consequências e muito sofrimento. Nós não nascemos violentos, mas alguns se tornam intolerantes e violentos durante a jornada. De quem é a maior culpa? Onde estamos errando?

Voltando aos tristes acontecimentos envolvendo escolas e creches, em que vidas estão sendo ceifadas por atos violentos, eles me levam a pensar sobre a relativização da vida. Dá a impressão de que a vida não tem mais valor. Diariamente, morrem centenas de pessoas no país e milhares no mundo, vítimas da violência.

Nunca passava pela nossa cabeça que a tal violência chegaria, um dia, nas escolas e muito menos em nossas creches! Sou do tempo em que professor era autoridade na escola. Meus pais me orientavam a respeitar a professora. Até pequenos mimos da agricultura familiar a gente levava para externar nossa gratidão aos professores. No meu tempo, eles eram respeitados não só pelos alunos, mas também pelos pais. Quando a professora ia almoçar na casa de uma família da comunidade, com certeza era dia de comida melhorada.

Outro dia, ouvi uma frase de um repórter que dizia assim: “Educação se recebe em casa, e conhecimento se adquire na escola”. Infelizmente, muitos pais já perderam a autoridade de educadores em casa e delegam às escolas a missão de educar seus filhos. Aliás, a cultura da delegação está muito presente em nossa vida.

Escola é lugar de socialização de conhecimentos, de trocas de experiências vividas, de aprendizado e de respeitar o diferente. Quanta violência através do bullying. Quantas crianças, adolescentes e jovens são humilhados diariamente por não terem a mesma condição econômica de uma pequena minoria! São tantas as formas de violência que agridem não só o corpo, mas deixam mágoas profundas no coração.

A grande pergunta que não cala é: o que fazer para reverter esse quadro de violência? Será que resolve reforçar a segurança nas escolas? Não seria o momento de os crucifixos retornarem às salas de aula? Não seria o momento de voltar com o ensino religioso? Onde existe ausência de Deus, tudo se torna possível!

Precisamos construir, em nossas famílias e em nossas escolas, espaços sagrados para semear amor e paz no coração dos nossos filhos. Conhecimento é muito importante, mas Deus no coração do ser humano é fundamental! Estamos diante de um grande desafio, que é humanizar nossas relações e lembrar que todos somos imagem e semelhança de Deus! Desejemos sempre paz aos corações!