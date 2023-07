Vocação, graça e missão!

Todos nós somos chamados por Deus, primeiramente, para a vida, a existência. Talvez nunca nos tenhamos perguntado “por que eu? Afinal, não pedi para nascer!” O fato é que fomos agraciados por Deus com o dom da vida, e isso é maravilhoso. Razão pela qual somos gratos ao criador.

Vocação é graça e, ao mesmo tempo, missão. Somos agraciados, chamados por Deus para uma missão especial. Se Deus nos colocou nesse mundo, certamente o fez com algum bom propósito. Penso que certamente espera de nós uma resposta ao chamado.

Se olharmos para trás e também para o presente, poderemos perceber que muitas pessoas disseram sim ao chamado de Deus. Descobriram, em tempo, que a vida toda bem vivida é uma resposta ao chamado recebido. Quantos homens e mulheres viveram sua vida, sua trajetória, alicerçados no amor e no serviço ao próximo. Descobriram que o caminho que torna o ser humano feliz é exatamente o amor e o serviço ao próximo. Descobriram que o amor a Deus passa pelo próximo. Amando e servindo ao próximo, estamos respondendo ao chamado de Deus. Foi o que Jesus fez durante sua breve passagem no planeta Terra.

É importante que, em algum momento da vida, nos façamos essas perguntas: qual é a minha missão nessa vida? Por que Deus me colocou nesse mundo? E com que propósito? Certamente, vamos descobrir que temos uma missão a realizar. Vamos perceber que Deus quer e espera que sejamos muito felizes. Vamos perceber que a felicidade não está nas coisas materiais, nas riquezas desse mundo, que são passageiras.

Com o tempo, com o passar dos anos, a vida vai nos conduzindo e nos ajustando aos propósitos de Deus. Desejo que todos, mais cedo ou mais tarde, façamos essa descoberta e nos convençamos que somos chamados a sermos muito felizes!