Sacerdote, que há sete anos atua na paróquia, está prestes a dizer “tchau”

(Foto: Roger Eilers)





Ele chegou em Caçapava no dia 29 de janeiro de 2012. Do alto de um metro e noventa e oito, aos 28 anos, o padre Rudinei Lasch, filho de João Paulo Lasch e Odete Maria Corlassoli Lasch e irmão de Eduardo Lasch, foi adotado pela comunidade católica caçapavana.



No início, o padre gigante, enfrentou dificuldades para implantar um estilo moderno de evangelizar com investimento em sonorização, músicas mais alegres nas missas e uso das redes sociais para compartilhar o dia a dia da religião. Além disso, o sacerdote praticava esportes, caminhadas e frequentava academia. Um pouco moderno para uma paróquia tradicional. Ele assumiu logo após a saída de Jorge Hudson, o padre gaudério da 2ª Capital Farroupilha.



No entanto, aos poucos o padre Rudinei conquistou o coração dos fiéis católicos e liderou uma grande equipe de colaboradores para auxiliá-lo nas ações e eventos da Igreja. Uma de suas primeiras ações foi implantar o programa “Sentinelas da Matriz”, um grupo de senhores e senhoras responsáveis por manter a Igreja aberta. Antes as portas estavam fechadas devido a ação de vândalos.



– Conseguimos resgatar fiéis que havia se distanciado do catolicismo, alguns até foram para outras religiões. Porém, com um trabalho voltado a família, devido minha experiência familiar, foi possível trazer de volta dezenas de pessoas. Elas começaram a se dedicar, participar e trabalhar nas atividades, o que fortaleceu a Igreja, tanto que várias capelas de comunidades do interior que estavam fechadas foram reformadas e passaram a realizar grandes eventos – diz entre lágrimas ao relembrar sua chegada ao município.



O padre Rudinei de origem alemã e italiana é natural de Cachoeira do Sul. Em Caçapava realizou missas campeiras em CTGs, missas crioulas nos festejos farroupilhas, com direito a baile no interior da Matriz. Um dos projetos de maior sucesso é a missa de Nossa Senhora Desatadora de Nós que é realizada todas as quintas-feiras na Igreja Matriz.



– Uma inovação inspirada em um projeto de missa de Caxias do Sul, fiquei encantado e decidi implantar em Caçapava. No começo a equipe de trabalho ficou receosa, mas após a primeira edição, encheu a Igreja e animou o pessoal, com o passar do tempo mais e mais fieis foram participando, lotando a celebração toda semana – conta o Padre.



– A acolhida e o ritual são os principais motivos que atraem fieis. É um dia especial para devoção, onde priorizamos a animação e o sermão tem caráter motivacional – disse.



No trabalho de evangelização, o padre que fez rapel na torre da Igreja, comemorou os títulos do Grêmio com os torcedores, passou a transmitir as missas pela internet. Também implantou o “Cantinho da Fé”, uma sala de recreação e evangelização onde as crianças ficam com uma educadora.



– Todas as inovações foram realizadas com a ajuda de devotos voluntários, sem eles, nada seria feito. Mas o sacerdócio também teve alguns momentos difíceis, como o trabalho de elaboração do projeto de restauração da Casa Borges de Medeiros, o desentendimento com os skatistas que estavam praticando o esporte das escadarias da Igreja. No final, eles ganharam uma pista e hoje nos damos bem – conta.



O FUTURO

O filho cresceu, não na altura, amadureceu, Rudinei hoje está com 35 anos, se dedicou aos estudos e conquistou a Coordenação Regional dos Presbíteros do RS. Com a ascensão na missão religiosa, o padre terá que deixar a paróquia. Ele se tornará Reitor do Seminário Maior Maria Mãe do Redentor, em Camobi, Santa Maria. Com especialização em ensino religioso, licenciatura em filosofia e bacharel em Teologia pela PUC de Porto Alegre, será professor dos futuros padres seminaristas.



– Terei que administrar a casa, dar aulas e viajar seguidamente para reuniões da CNBB na capital do Estado e em Brasília. Além disso, farei um curso em Roma, na Itália. Deixo a paróquia com o coração partido, mas certo que cumpri minha missão no município. Já estou preparando a comunidade católica, que no primeiro momento vibrou por ter sido escolhido coordenador, e logo depois ficou triste devido minha saída. Espero que os fiéis entendam que chegou a hora do filho alçar voo e trilhar seu caminho para cumprir a missão religiosa – ressaltou.



A saída do pároco foi anunciada na quinta-feira, dia 15. Porém, ele percorrerá as comunidades do interior para se despedir dos fiéis. Também está programado um jantar no dia 21 de dezembro. O “tchau” será no dia 30 do próximo mês. Padre Rudinei passará a virada de ano na casa dos pais em Cachoeira, depois irá tirar férias antes de assumir o novo cargo.



– Tudo o que conquistei na minha vocação religiosa devo ao povo daqui, que me ajudou. Hoje sou reconhecido pelo trabalho que fiz em Caçapava.Obrigado Caçapava do Sul –declarou o padre pop.

Por Marcelo Marques

Gazeta de Caçapava