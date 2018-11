De 29 a 31 de outubro, 84 presbíteros diocesanos e religiosos, representantes das 18 dioceses do Rio Grande do Sul, reuniram-se no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), em São Leopoldo, para a realização do 37º Encontro Regional de Presbíteros. O encontro abordou o tema “Presbítero-pastor, discípulo missionário do Senhor num mundo em transformação”.

Um dos momentos mais relevantes do 37º Encontro foi a eleição para a nova Coordenação Regional de Presbíteros. Foram eleitos, com 91% dos votos: padre Rudinei Lasch (presidente), da Diocese de Cachoeira do Sul; padre Cristiano Quatrin (vice-presidente), da Arquidiocese de Santa Maria; padre Rômulo Conceição (secretário), da Diocese de Rio Grande; padre Magnus Camargo (segundo secretário), da Diocese de Cruz Alta; padre João Carlos Zanella (tesoureiro), da Diocese de Vacaria; padre Edegar Pereira da Rosa (segundo tesoureiro), da Diocese de Osório. O dia foi encerrado com momento de confraternização entre os participantes.

“O Encontro foi marcado pela convivência fraterna e partilha de experiências. Manifestamos nossa profunda comunhão com todos o irmãos presbíteros do nosso Estado, especialmente os que passam por provações. Desejamos que o Espírito Santo, sob o amparo de Nossa Senhora Medianeira, nos conduza e sustente na missão de cuidar do rebanho a nós confiado”, disse padre Rudinei Lasch.

Com informações da CNBB Sul 3