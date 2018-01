Padre Rudinei Lasch participa da escolha do administrador da Diocese

Monsenhor Elcy Arboitte escolhido administrador da Diocese até designação de novo Bispo

(Foto: Divulgação)



O monsenhor Elcy Arboitte foi escolhido na quinta-feira, dia 11, por unanimidade administrador da Diocese de Cachoeira do Sul, até que ocorra a indicação do novo bispo. A escolha aconteceu durante a reunião do Conselho formado por seis padres. A decisão aconteceu devido ao falecimento do bispo Dom Remídio Bohn, no sábado, dia 6.

Mons Elcy Arboitte ,que já é o vigário geral da diocese, irá ficar na administração por um período que vai de 8 a 12 meses.Afirmou o monsenhor, que vai dar continuidade aos trabalhos realizados na diocese por Dom Remidio, ate que o Santo Padre , designe novo bispo.

O CONSELHO

Do Conselho que elegeu o administrador participaram o vigário geral da Diocese, mosenhor Elcy Arboitte, e os padres Marchos Eichner (Arroio do Tigre), João Flesch (Cachoeira do Sul), Rudinei Lasch (Caçapava do Sul), Gelson Bernady (Sobradinho) e Hélvio Cândido (Cachoeira do Sul).

Diocese Cachoeira do Sul