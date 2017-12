Painel 527 – Ano XIII. – Economista Harri Goulart Gervásio – 22/12/2017

Chegando 2018

O 2017 já era, agora é pensar em 2018. Será melhor do que este que esta findando? E se for pior? As eleições influirão na economia? Apesar dos números favoráveis de 2017 ainda paira duvidas sobre o comportamento deste que se aproxima. Na hora da indefinição o melhor é se preparar para o que pode acontecer. Como? Planejando! Em qualquer situação um plano, por menor que seja, é muito importante, pois define rumos a serem seguidos. Imagine um avião sem plano de voo ou um navio sem timão. É difícil? Sim, mas com um mínimo de esforço todos podem ter organização, pensando antes, colocando no papel e estar mais preparado para o imprevisto. Tentando ajudar propomos um exercício simples e dividindo as ações em três cenários: provável, pessimista e otimista.

Cenario 1 – Neste primeiro cenário você deve partir da premissa de que o ano de 2018 será igual ao que esta findando. Anote o que aconteceu se possível mês a mês, tanto no lado da despesa como da receita. O que foi comprado de extras e aquela receita extraordinária que chegou. Se isto for feito significa um fluxo de caixa que pode ser seguido e perseguido. Se o ano foi bom aposte naquilo que já é conhecido, momentos e situações que já foram vividas. O 2018 será igual ao 2017!

Cenário 2 – Aqui o cenário é negativo, ou seja, tudo vai ser pior.Diminua as suas receitas, corte as extras, e projete despesas improváveis que podem surgir. Neste quadro veja as alternativas possíveis para resolver os problemas que poderão acontecer.O que pode ser cortado? Como posso conseguir aumentar as minhas receitas? O 2017 foi difícil, mas como navegar num mar mais revolto ainda? Solicite ajudaantes da bola de neve se tornar um monstro incontrolável. Programe-se para uma situação de guerra, onde todas as armas podem ser utilizadas.

Cenário 3 – Neste item veja um cenário positivo onde tudo vai ser melhor. O sufoco já passou e agora é a chegada de ventos favoráveis. A crise econômica e politica ficaram para trás e tudo esta melhorando. No lado da receita é possível prever um melhor desempenho e com mais recursos disponíveis é viavel programar outros gastos e investimentos. Sabe aqueles sonhos postergados, é hora de inseri-los neste cenário 3. Aqui é muito importante reservar parte da receita, que esta superando a despesas correntes para um eventual tropeço. Guarde, poupe, pois nada é para sempre.

Arme-se para a luta!

Este exercício permite que antes do acontecer sejam traçadas estratégias para o enfrentamento do dia a dia. Tenha a certeza que a melhor maneira de enfrentar o incerto é pensar e agir antes e principalmenteacompanhar aquilo que for acontecendo alterando os rumos de acordo com as tendências. Tudo leva a crer que o próximo ano será melhor do que este que está findando, mas na duvidas é melhor estar preparado. Falar sobre o futuro é extremamente difícil, mas vence aquele que tem mais opções de escolha.

Planeje, programe-se, pense antes e tenha mais chances de sucesso! Você pode e deve ter controle das suas finanças. Mas, é bom ter sempre a mão aquele remedinho para dor de cabeça!

Zona de conforto

A luta para conseguir um emprego ou até mesmo se manter na vaga esta cada vez mais difícil e disputada. É exatamente nesta hora que surge a indagação: será que estou fazendo o suficiente. Hoje fazer tudo certinho, cumprir hora e determinações da chefia é muito pouco. Para se destacar no mercado de trabalho é necessário fazer aquele algo mais que esta escondido e poucos descobrem. Este plus com certeza vai impulsionar a sua carreira ou possibilitar arranjar aquele emprego. É insuficiente fazer apenas aquilo que esperam de você! Para crescer coloque uma boa dose de entusiasmo, curiosidade e interesse, buscando resultados que façam a diferença. Trabalhar por trabalhar, cumprindo todas as funções designadas é muito pouco. Saia da zona de conforto e atinja o sucesso.

Mudando

É incrível como o setor politico está desacreditado. Uma das ações impetradas ultimamente é a retirada da palavra PARTIDO das siglas. Surgem os mais estranhos nomes que resguardam ideologias que desaparecem atrás de uma verdadeira cortina que busca mais a identificação da pessoa do que a agremiação. E aí apareceu a Rede, Avante, Podemos, Patriotas, etc. Acham que estão repaginando a politica. Eles esperam que o eleitor esqueça os desmandos do poder praticados em nome do partido. É brabo ter que mudar de mascara!

Pense

Não importa a cor do céu. Quem faz o dia lindo é você.