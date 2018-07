O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou recentemente sete casos de sarampo no Rio Grande do Sul, todos considerados importados. O último foi registrado na terça-feira, dia 03, em Vacaria. Trata-se de uma mulher, de 29 anos, que teve contato com um dos casos que foi confirmado em Porto Alegre. Um outro caso suspeito de ter a doença, em Porto Alegre, segue em investigação.



A enfermeira Sandra Bairros, responsável pelo Setor de Epidemiologia da Secretaria de Município da Saúde, alerta os pais ou responsáveis de crianças e adultos para verificarem suas carteiras de vacinação para conferir se tomaram as duas doses da vacina.



– Para ter efeito a vacina, é obrigado a tomar as duas doses. Caso a pessoa ou os pais tenham dúvida, procurem a Policlínica ou os ESFs (postos) para verificar a carteira de vacinas. É importante lembrar que a vacinação da triple viral (caxumba, sarampo e rubéola) é obrigatório para crianças – disse.



Conforme Sandra, em 2017 a meta era vacinar 95% do público alvo contra o sarampo, no entanto, a vacinação da primeira dose foi de 90% e da segunda de 86%. As vacinas são aplicadas em crianças com um ano de idade (1ª dose) e um ano e três meses (2ª dose). A vacina sempre está a disposição nas unidades de saúde do município.



– Uma pena que muitos pais ou responsáveis não levam seus filhos para vacinar. Nestes casos, eles estão violando um direito da criança. Para evitar isso, a Secretaria da Saúde conta com o Sistema de Busca Ativa para localizar os pais e orientá-los a levar os filhos às unidades de saúde para realizar a vacina. Os moradores do centro e interior primeiro são chamados pelo rádio. Nos bairros o trabalho é feito pelas Agentes de Saúde. Caso, se em trinta dias, a criança não receba a dose, é acionado o Conselho Tutelar. Mesmo assim, se os pais permanecerem negligentes, o caso é levado ao conhecimento do Ministério Público (MP).



PALAVRA DO PROMOTOR

De acordo com o Promotor de Justiça Diogo Taborda, nos casos, quando o Conselho Tutelar não consegue êxito junto à família, é comunicado ao Ministério Público e os pais ou responsáveis pelo menor são notificados a proceder na vacinação.



– Caso descumpram, são promovidas medidas de proteção em favor dos menores, que variam desde audiência na Promotoria, para convencimento dos pais sobre a importância da vacina, até mesmo o ajuizamento de ação para que seja obrigada a vacinação. Mas é claro que sempre deve haver o parecer médico, ou seja, se o médico dispensa da vacina não há como se obrigar a família – declarou.



Segundo o Promotor, as medidas irão variar de acordo com as peculiaridades de cada núcleo familiar.Além disso, os pais podem ser responsabilizados criminalmente por conduta omissiva.

Por Marcelo Marques