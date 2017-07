Perguntar não ofende, diz o ditado. Mas o que mais me questiono às vezes é pensar a possibilidade de viver sem Deus. Acredito que este tema nos leva a diversas reflexões e gostaria de partilhar algumas ideias a respeito com os leitores.



Uma das primeiras coisas que a faculdade de Filosofia me levou a refletir foi à possibilidade da não existência de Deus. Isso fez com que eu ficasse revoltado, pois ao longo da vida a minha família me educou para ter fé e acreditar em um Deus que nos amava e às vezes nos castigava, então, como viversem Deus? “Uma loucura da filosofia”.



“E ai vão surgindo respostas e mais respostas: ao contrário do que se pensa: -” às afirmações de ateístas, estetas e epicuristas através dos séculos, o homem não pode viver sem Deus. “O homem pode ter uma existência mortal sem confessar que Deus existe, mas não sem o fato de Deus”.



Dizer que o homem pode existir sem Deus é dizer que um relógio pode existir sem o relojoeiro, ou que uma história pode existir sem um contador de histórias. Devemos todo o nosso ser a Deus, em Cuja imagem somos feitos (Gênesis 1:27). Nossa existência depende de Deus, quer queiramos aceitar a Sua existência ou não.



Até mesmo aqueles que rejeitam a Deus recebem seu sustento d’Ele: “Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos” (Mateus 5:45). Pensar que o homem pode viver sem Deus é achar que um girassol pode viver sem luz ou uma rosa sem água. Sem Deus, o homem tem vida física apenas.



O homem sem Deus é espiritualmente morto; quando sua vida física acabar, ele tem que encarar a morte espiritual – separação eterna de Deus. Na narrativa de Jesus sobre o homem rico e Lázaro (Lucas 16:19-31), o homem rico vive uma suntuosa vida de tranquilidade sem um pensamento de Deus, enquanto Lázaro sofre por sua vida mas conhece a Deus.



E após suas mortes que os dois homens realmente compreendem a gravidade das escolhas que fizeram durante a vida. O homem rico “ergueu os olhos”, estando no tormento do inferno. Ele percebeu, já tarde, que há mais nessa vida dos que olhos podem enxergar. Enquanto isso, Lázaro é confortado no paraíso. Para ambos os homens, a duração curta da sua existência terrena não foi nada em comparação ao estado permanente de suas almas.



O que me deixa mais intrigado não é o ateísmo de algumas pessoas, mas não aceitar sequer a possibilidade de uma segunda hipótese de que existe Deus e uma vida após esta e se assim o for, não haverá como mudar após esta vida, o tempo é agora. Não tenha medo de se deixar conhecer por Deus, pois quem o encontra se torna feliz e jamais se sente só. Eu acredito: Deus existe e está vivo entre nós.

Padre Nelson Lara da Rosa

Paróquia Nossa Senhora da Assunção