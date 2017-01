Parceria entre vereadora e secretária busca revitalizar ginásio

Alguns pesquisadores afirmam que crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas de atos de violência, poderão reproduzir essas atitudes, reiniciando o ciclo. Inclusive defendem que a violência doméstica, contra mulheres e crianças e até mesmo animais de estimação, estão relacionadas.

Este tema foi a pauta do encontro entre a secretária de Assistência Social Maria Tereza de Macedo e a vereadora Márcia Gervásio (PDT). A ideia da vereadora é trabalhar na prevenção deste tipo de violência através de projetos e campanhas em parceria com a secretaria.

“Esta pasta está sempre atenta para as relações humanas. Queremos trabalhar junto não só pela causa animal, mas para promover o bem-estar e devolver a dignidade para as mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade”, reconhece a vereadora.

A secretária revelou que irá fazer um levantamento na Promorar para ver como estão as famílias que receberam casas no Núcleo Habitacional, mas adiantou que em reunião com a comunidade daquele local e também da Vila Sul, os moradores elencaram moradia e segurança como demandas que precisam de atenção.

Na reunião ficou acertado ainda que o ginásio e o campo de futebol da Promorar serão recuperados e devolvidos à comunidade. A vereadora se propôs a buscar recursos para a reforma do ginásio e junto com a secretaria irá elaborar projetos para envolver as crianças e adolescentes desses bairros.