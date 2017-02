Peão representa Caçapava do Sul em Santana do Livramento

O Peão Lucas Mota representou Caçapava no Encontro Regional de Patrões, sediado no CTG Rincão da Carolina, em Santana do Livramento, n domingo (12).

O evento teve participação do presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) Nairioli Antunes Callegaro, 1ª Prenda do Estado, Roberta Barbosa Jacinto e representantes dos 12 municípios das regiões da Campanha e Fronteira Oeste.

A nova gestão da 18ª Região Tradicionalista (RT), liderada pelo tradicionalista Gilberto Silveira, foi empossada. Também foram debatidas questões relacionadas as atividades dos departamentos artístico, cultural, campeiro e de esporte.

Após a posse, Caçapava do Sul foi convidada para sediar dois eventos da 18°RT, o 16° Retiro Cultural e o 181° Encontro Regional de Patrões, nos próximos dias 29 e 30 de abril.

“É com muito orgulho que represento meu município nas diversas atividades tradicionalistas que participo. Estas oportunidades fortalecem as boas relações, o aperfeiçoamento e a troca de saberes e experiências” relatou Mota.