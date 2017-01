Pedido estudo para duplicação da BR 392

Os deputados estaduais Zé Nunes (PT) e Adilson Troca (PSDB) enviaram documento ao DNIT solicitando estudo de viabilidade ambiental, técnica e econômica, com vistas à elaboração de projeto e obra de duplicação da BR 392. De acordo com Zé Nunes, esta solicitação é um dos encaminhamentos da audiência pública realizada no final do ano passado, em Canguçu, que tratou o tema.

A duplicação da BR 392 é uma obra necessária devido ao grande fluxo de veículos nesta rodovia. Segundo dados apresentados pela ECOSUL, esta rodovia tem um tráfego intenso, e esse fluxo aumenta nos períodos de safra, pois toda produção acaba descendo por esta rodovia até o porto de Rio Grande, por ter se tornado acesso principal para produção de grãos do Oeste Catarinense e parte do Paraná, até o Porto.

Além disso, esta é uma das rodovias mais perigosas no Estado, principalmente o trecho de Canguçu, onde têm ocorrido inúmeros acidentes. A 392 interliga os municípios de Pelotas, Morro Redondo, Canguçu, Santana da Boa Vista, Caçapava, São Sepé e Santa Maria.