O vice-presidente da rede Peruzzo de Supermercados, Lindonor Peruzzo Junior, anunciou o fechamento da loja na rua Benjamin Constant na manhã desta segunda-feira, dia 09.



– Na Benjamin temos limite de espaço, não tínhamos como crescer. Vamos investir na loja da rua 15 de Novembro para que a população tenha a disposição o que há de melhor em supermercado – disse.



Junior afirmou que os colaboradores da Benjamin serão realocados na loja que fica no coração da cidade, ampliando o atendimento à população.



Hoje o Peruzzo é um dos principais grupos empresariais do Rio Grande do Sul e está presente em Bagé, Dom Pedrito, Candiota, Caçapava, Canguçu, Pelotas, Alegrete, Santa Maria e São Gabriel.



São quase 2.000 colaboradores atuando em 21 lojas no segmento de supermercados e padaria. Em Caçapava a rede está presente há mais de 15 anos.