Pesquisa mostra que consumidor investirá 13º salário nas compras de natal

Uma parcela significativa de consumidores pretende utilizar os recursos do 13º salário para a compra de presentes (41,9%). A Pesquisa de Final de Ano 2017 da FecomércioRS, divulgada nesta terça-feira, dia 21, mostra que pela primeira vez, desde2012, a compra de presentes deverá ser o destino mais comum do 13º salário dos gaúchos.

Neste ano, a quitação de dívidas e a formação de poupança surgem como segunda e terceira opção dos gaúchos. A Fecomércio acredita que as vendas desse ano deverão crescer 7% em relação ao Natal do ano passado.

O levantamento ouviu 385 consumidores no período de 30 de outubro a 06 de novembro nas cidades de Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul e Ijuí. A pesquisa pode ser acessada aqui.

Cada gaúcho deve desembolsar, em média, R$ 505,80 com os presentes de Natal, sendo que os homens lideram na previsão média de gastos, com R$ 534,65 contra R$ 486,11 pelas mulheres. A pesquisa sinaliza que cada pessoa vai adquirir, em média, 4,3 unidades de presentes, com custo unitário médio de R$ 117,39.

Na percepção dos consumidores, os gastos no Natal 2017 serão inferiores ao do Natal do ano passado.

Conforme os dados apurados, 43,3% dos entrevistados afirmaram que irão gastar menos ou muito menos do que em 2016, enquanto 22,8% pretendem desembolsar mais ou muito mais. O percentual que planeja direcionar o mesmo valor de 2016 foi de 33,9%. No entanto, quando comparado com o valor médio gasto apurado na pesquisa do ano passado, verifica-se um aumento nominal de 7,6%, o que em termos reais deve representar um aumento em torno de 5%.

Os tipos de presentes mais comuns neste ano serão artigos de vestuário (75,3%), brinquedos (45,7%) e calçados (18,7%). Vestuário foi citado como primeira opção por consumidores de todas as classes de renda. Os locais de compras preferidos, mais uma vez, serão as lojas do centro da cidade (73,5%), seguido por shopping centers (18,2%) e lojas de bairro (11,7%). A internet foi citada por apenas 3,6% dos entrevistados.



A modalidade de pagamento à vista mais uma vez será a preferida nas compras de Natal, citada por 73,0% dos gaúchos ouvidos. Dentre os 27,0% que afirmaram a intenção de utilizar o prazo, 45,2% pretendem pagar os presentes entre 4 a 6 parcelas, mostrando um alongamento nos pagamentos na comparação com o ano anterior.