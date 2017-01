Picada das Graças terá agente comunitário de saúde a partir de abril

(Foto: Imprenda da Câmara)



A localidade de Picada das Graças deve receber um agente comunitário de saúde a partir de abril. A solicitação foi feita pelo vereador Zilmar Araújo, o Mano (PP) ao secretário da Saúde Juarez Teixeira.

Em reunião na secretaria, na sexta, dia 20, o vereador tratou sobre a reabertura do posto daquela localidade. Teixeira explicou que reabrir as seis unidades do interior que foram desativadas é um projeto do prefeito Giovani Amestoy, mas neste momento é mais viável a contratação de um agente de saúde.

“Designar um profissional para a Picada já é um grande passo, tendo em vista que a aproximadamente oito anos não há agente de saúde no local. O número de moradores também aumentou, tem muitos aposentados que mudaram para lá. As pessoas precisam de um suporte, uma orientação e o agente será bem vindo”, analisa o vereador.

O secretário da Saúde contou que o município pretende adquirir um micro ônibus equipado para atender no interior.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, questionado sobre a falta de pediatra, Teixeira informou que dois médicos se aposentaram, mas a prefeitura está em tratativas para que eles retornem.

“Um deles já está acertado, o Executivo deve encaminhar para a Câmara o projeto para recontratá-lo”, revela o secretário.

Já em relação ao atendimento oftalmológico, a secretária adjunta Maria Geni Oliveira explicou que, assim como outra especialidade, é preciso o encaminhamento do médico do ESF.