Depois de sofrer com problemas nas duas últimas etapas, Guilherme Reischl, de Caçapava do Sul, quer usar sua experiência em Interlagos para voltar ao pódio do Campeonato Brasileiro de Marcas. O autódromo paulista recebe a grande final da competição neste domingo e o piloto gaúcho radicado em SP briga pelo título na categoria Trophy, destinada aos estreantes. Ele também é segundo colocado na geral.

“Interlagos é minha casa, é onde disputei a maior parte das corridas da minha ainda curta carreira de piloto e quero usar essa experiência ao meu favor. Solucionados os problemas de motor e freio que nos impediram de buscar um bom resultado nas últimas provas, quero agora buscar a vitória para ficar com o título da Trophy e consolidar o vice-campeonato na Geral.

Guilherme Reischl, que faz nesta temporada a sua estreia na categoria que reúne as principais montadoras do país, tem 180 pontos no campeonato e é o segundo colocado da tabela. Está a 36 pontos do líder Vicente Orige e com 20 a mais do que Enrico Bucci, terceiro colocado. Já na Trophy, Bucci ocupa o topo da tabela. Mas a distância para Reischl é de apenas dois pontos.

A última etapa do Brasileiro de Marcas começa a ser disputada nesta sexta-feira, com treinos livres marcados para as 12h30 e 14h20. No sábado os carros voltam à pista para um último ensaio às 8h e a tomada classificatória, às 11h15. A grande decisão do campeonato acontece no domingo, com largada às 8h15.

Por Bruno Monteiro

Império Agência de Notícias