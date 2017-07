Piso Nacional na pauta da Assembleia do SINPROMC

O Sindicato dos Professores Municipais de Caçapava do Sul (SINPROMC) realiza Assembleia Geral na quinta-feira, dia 13, no Salão de Atos da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção. A primeira convocação será às 18h30min, a segunda às 19h.

Segundo a diretoria do SINPROMC, esclarecimentos sobre o pagamento do Piso Nacional e assuntos referentes a serviços prestados pelo sindicato estão da pauta do encontro.

– É importante a presença de todos os professores da rede municipal. Na assembleia serão esclarecidas inúmeras dúvidas relacionadas a categoria e temas sobre o funcionamento da entidade – informa a presidente Dolores Stel.

Gazeta de Caçapava

Foto: Arquivo/Gazeta

12.07.2017 – 10h49