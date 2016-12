Plantio do arroz chega aos 100% no Rio Grande do Sul

O boletim divulgado pela Política Setorial do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) divulgou, na tarde dessa quinta-feira (22), que o Rio Grande do Sul não só atingiu os 100% da intenção de plantio, como também superou a expectativa inicial. Apesar de os trabalhos ainda não terem sido concluídos em oito dos 140 municípios produtores, o RS conseguiu semear até agora 100,32% da área prevista, atingindo 1.094.877 hectares, isso, porque 39 cidades foram além das expectativas, passando dos 100%.

Confira o acompanhamento da semeadura na tabela abaixo, elaborada pela Política Setorial do Irga:

Em Terra de Areia, por exemplo, a intenção não passava de 40 hectares no mês de setembro, porém, estimulados pelo tempo seco dos últimos 15 dias e pela a oferta de crédito disponível, alguns produtores resolveram semear a área com o cereal, fechando em 132 hectares com a cultura. Com isso, a cidade chegou aos 440% da área prevista para o arroz.

“A região esperava semear 22 mil 100 hectares, mas, com estas mudanças, estamos fechando a semeadura em 22.400 ha”, explica Vagner Martini dos Santos, engenheiro agrônomo, responsável pelo 7º Núcleo de Assistência Técnica (Nates), que cobre os municípios de Santo Antônio da Patrulha, Arroio do Sal, Campo Bom, Capão da Canoa, Caraá, Glorinha, Imbé, Maquiné, Osório, Parobé, Rolante, Sapiranga, Taquara, Terra de Areia, Tramandaí e Xangri-Lá, correspondentes à região da Planície Costeira Externa.

Somando os resultados deste e de outros municípios produtores, o RS conseguiu ultrapassar a marca inicial projetada, ficando dentro da média dos últimos cinco anos. Como o plantio ainda deve seguir até o fim do mês, o resultado final ainda pode mudar conforme os trabalhos forem encerrando nos municípios tardios.

Sara Kirchhof/ Ascom Irga