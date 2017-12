PMDB volta a comandar a Câmara de Vereadores após seis anos

Na tarde desta terça-feira, dia 26, aconteceu mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul e a eleição da nova Mesa Diretora do Poder Legislativo para 2018.



No início da sessão, o Presidente Ricardo Rosso comandou a eleição para o novo Presidente da Câmara a partir de 1º de janeiro, no qual foi eleito por unanimidade o vereador Marquinhos Vivian (PMDB).



Vivian apresentou a sua chapa composta pelo Vice Presidente, Silvio Tondo, 1º Secretário, Mariano Teixeira e 2º Secretário, Zilmar Araújo (Mano). O votação foi aberta e nominal, onde a única chapa apresentada foi eleita por unanimidade.



O último Presidente da Câmara do PMDB foi a vereadora Rosilda Freitas no ano de 2011. De 2012 até 2017 a Presidência do Legislativo ficou alternada entre o PP e o Solidariedade.



No final da sessão o Presidente eleito fez um discurso agradecendo os colegas pela confiança e o voto, além de informar que as coisas boas de 2017 irão continuar, mas as alterações que a mesa diretora achar por bem fazer, serão realizadas.



A posse do novo Presidente acontece na sessão do dia 02 de janeiro, as 14h.