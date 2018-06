Cozinha experimental da APAE ganhou novos equipamentos

Fotos: Arquivo / Marcelo Marques

A Vara de Execuções Criminais (VEC) da Comarca abriu inscrições até o dia 13 de julho para que entidades públicas e privadas com finalidade social de Caçapava e Santana da Boa Vista apresentem projetos para a captação de recursos. O Edital foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico na terça-feira, dia 12.

Segundo o Juiz da 1ª Vara Judicial, Diego Locatelli, os recursos são oriundos da aplicação das penas pecuniárias, que punem com o pagamento em dinheiro crimes de menor potencial ofensivo.

Poderão ser contempladas iniciativas voltadas à segurança pública, educação, saúde, ou de cunho assistencial. As entidades interessadas devem estar cadastradas junto à VEC no Fórum local. Mais informações pelo telefone (55) 3281 1267.



Verba melhorou estrutura de entidades

Em 2017, o Poder Judiciário destinou R$ 115 mil a oito entidades de Caçapava e uma de Santana da Boa Vista.

A APAE recebeu R$ 15 mil para melhorias na cozinha experimental de culinária. A ASCAI ganhou R$ 15 mil para aplicar na construção de uma sala de fisioterapia.



O Lar do Idoso Rosinha Borges utilizou a verba no valor de R$ 14.976,29 para compra de alimentos, remédios, colchões e móveis. O Grupo de Apoio a Brigada Militar recebeu o valor de R$ 14,977,80 para compra de novo mobiliário para o quartel da BM.



A Escola Estadual Januária Leal, através do Círculo de Pais e Mestres utilizou R$ 14.908,00 na colocação de grades na escola por questão de segurança.



O Clube do Cão recebeu R$ 2.612,11 para imprimir material educativo da causa animal para serem distribuídos nas escolas, eventos e feiras de adoção promovidos pela entidade.



O Banco da Amizade empregou R$ 14.500,00 na promoção de curso de artesanato às pessoas atendidas. A Polícia Civil recebeu R$ 12.026,80 para compra de equipamentos para gravação de depoimentos de suspeitos de crimes e a reforma de uma sala.



Na delegacia de Polícia de Santana da Boa Vista foram investidos R$ 10,999,00 na compra de ar condicionado, construção de muros e reforma do telhado.