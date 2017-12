O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul estará em recesso forense a partir da próxima quarta-feira, 20 de dezembro, até o dia 6 de janeiro de 2018. Durante o período, os serviços serão prestados em regime de plantão na Comarcas de Caçapava do Sul.

Na área de “serviços” do site do TJRS, o link a seguir traz completa informação sobre os plantões do Judiciário: http://www.tjrs.jus.br/site/fale_conosco/plantoes/.