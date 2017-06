Polícia Civil de luto: protesto por morte de colega durante operação

Policiais Civis de Caçapava fazem sineraço em frente a DP local (Foto: PC/Divulgação)



A manhã desta sexta-feira, dia 23, ficou marcada pela imagem de mais policial civil morto durante o cumprimento do seu dever. Rodrigo Wilsen da Silveira foi atingido quando participava de uma operação contra o tráfico de drogas em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre.

Conforme o UGEIRM Sindicato, o escrivão Rodrigo era chefe de investigação da 2ª DPPA de Gravataí. O mais cruel, a sua esposa e também policial, Raquel Biscaglia, estava na mesma operação e presenciou a tragédia.



O Policias Civis de Caçapava do Sul externaram para a população a sua indignação e solidariedade à morte do policial. Foi realizado um sirenaço, de cinco minutos, em homenagem a Rodrigo Wilsen e em protesto contra as condições de trabalho na Polícia Civil. Assim como ocorreu nas delegacias da Capital e interior.