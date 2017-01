Polícia Civil forma mais 219 escrivães e inspetores

(Foto: Karine Viana/Palácio Piratini)

A Polícia Civil formou, nesta sexta-feira (27), 219 escrivães e inspetores no curso de formação da Academia de Polícia (Acadepol). A medida integra o esforço do governo do Estado para reforçar a Segurança Pública e o combate à criminalidade em áreas com maior incidência.

A cerimônia no Centro de Eventos Barra Shopping, em Porto Alegre, teve a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer.

O curso de 936 horas/aula formou 108 escrivães e 111 inspetores de polícia. Entre as disciplinas estudadas estão técnicas de investigação policial, inteligência, tiro policial e defesa pessoal, técnicas em operações policiais e legislações diversas.

Todos os formandos contam com diploma de nível superior em cursos como Filosofia, Informática, Matemática, Biologia, Jornalismo, Agroindústria e Direito. Os novos agentes estão aptos para nomeação e posse.