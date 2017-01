Polícia Civil pede ajuda do Legislativo na busca por maior efetivo

Na manhã desta quinta-feira, dia 19, o Inspetor de Polícia, Felipe Severo e o Comissário de Polícia, Nereu Manfio, estiveram reunidos com a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, para expor a situação de dificuldade que passa a Polícia Civil de Caçapava, em virtude do baixo efetivo.

Segundo os Policiais, se continuar assim a Delegacia terá que tomar uma decisão, ou fecha o plantão e mantém a Delegacia, ou mantém o plantão, mas interrompe com o funcionamento da Delegacia. Neste final de ano mais dois policiais se aposentaram, com isso, o efetivo que já era baixo, agora ficou insuportável.

O Presidente Ricardo Rosso, o Vice Presidente Marco Vivian e o 2º Secretário Mariano Teixeira, disseram que farão uma comissão para solicitar ao Secretário de Segurança do Estado, o reforço no efetivo de Caçapava, pedindo que utilize as turmas que estão se formando agora em março e na outra turma de abril.

“Vamos solicitar que alguns desses novos formandos sejam alocados em Caçapava do Sul”, disse Marco Vivian.

Outro tema abordado no encontro, foi a possibilidade da Delegacia local receber recursos do Município e da própria justiça, para fazer melhorias no local e manter a Delegacia. Para isso, existe uma pessoa jurídica formada para receber dinheiro público de outros órgãos.

Um dos cartazes colocados na porta do plantão indica o número de telefone para contato com plantonista. Outros cartazes mostram dizeres como: “Polícia Civil paralisada contra o pacote do governo” e “Polícia Civil vai parar pela sua segurança”.

Também está colocado um cartaz indicando o site Delegacia Online para quem precisa fazer registro de ocorrência de roubo, vias de fato, violação de domicílio, abigeato, dano, furto qualificado, desaparecimento ou localização de pessoas.