Polícia Civil suspende Plantão de Atendimento 24h

O delegado Fabrício de Santis Conceição anunciou na manhã desta terça-feira, dia 14, que através da Portaria 16/2017 publicada no Diário Oficial do Estado, fica suspenso o Plantão de Atendimento 24h na Delegacia de Caçapava.



– O atendimento noturno em feriados e finais de semana, será feito em regime de sobreaviso, para casos de prisão em flagrante e foragido, ocorrências com morte, furto e roubo a banco, apreensão de menores, violência doméstica, sequestro e estupro – informou.



Segundo o delegado, o registro de outras ocorrências poderão ser feitas durante o expediente normal da delegacia, de segunda a sexta-feira (exceto feriado) das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

O registro também pode ser feito na Brigada Militar, conforme portaria de Secretaria de Justiça e Segurança do Estado, através de Termo de Cooperação. Outra modalidade para efetuar registros policiais é pelo site www.delegaciaonline.rs.gov.br



Poderão ser efetuados os seguintes registros pela internet: perda ou localização de documentos e objetos, desaparecimento ou localização de pessoas, acidente de trânsito sem ferido, maus tratos contra animais, violação de domicílio, perturbação, vias de fato, abigeato, ameaça, ofensas, roubo, furto e dano.

Qualquer dúvida sobre como proceder na hora de registrar uma ocorrência, o cidadão pode ligar para o telefone (55) 9 8451 1690.