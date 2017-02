Polícia diz que está investigando o caso Laércio

O delegado Fabrício de Santis Conceição informou ontem, dia 09, que a polícia segue investigando o assassinato de Laércio Fonseca Anunciação (Leleco), 48 anos, ocorrido no final de janeiro.



– Averiguar um crime de homicídio demanda tempo, é um crime difícil de elucidar, ainda mais por ter ocorrido em uma área afastada e a delegacia ter apenas um policial para investigar todos os crimes da cidade – disse o delegado.



A Polícia Civil ainda aguarda o resultado da perícia feita dia 1° na casa de Leleco. Segundo o delegado, o documento deverá chegar dentro de 30 dias.

O CRIME

O caso veio à tona no dia 30 de janeiro, quando foi confirmada a identificação do corpo encontrado boiando no Arroio Pedro Paulo (BR 290), interior de Cachoeira.



O cadáver de Leleco foi encontrado na sexta-feira, dia 27, com sinais de violência, ferimentos na cabeça e as mãos amarradas. Depois do enterro no dia 31, amigos e familiares da vítima promoveram uma manifestação em frente à delegacia pedindo agilidade na investigação do crime.