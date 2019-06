Polícia identifica assaltantes da Elefantinho da Sorte

A Polícia Civil deverá encaminhar na próxima semana ao Poder Judiciário o inquérito instaurado para investigar o assalto ao Elefantinho da Sorte ocorrido por volta das 17h de sábado, na rua 15 de Novembro.



De acordo com delegado Laurence de Moraes Teixeira, três homens que participaram do crime foram identificados pela polícia.



– O veículo usado no assalto foi localizado e identificado como carro roubado no dia 22 deste mês em Sapucaia do Sul. A placa de Santana da Boa Vista, que estava no carro, era falsa – disse.



Segundo o proprietário do Elefantinho, ele estava sozinho no estabelecimento quando o ladrão chegou de “cara limpa” e anunciou o assalto.



– Falei que não tinha dinheiro, somente cheques, e ele não gostou e atirou. O tiro atingiu meu braço. Logo após ele saiu e o pessoal falou que atravessou a rua e entrou em um carro preto – contou.



O empresário foi socorrido por comerciantes e levado de ambulância para o Pronto Atendimento do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, onde foi medicado e em seguida liberado.



O veículo usado no assalto foi encontrado pela Brigada Militar na zona sul da cidade, após uma denúncia anônima.