Polícia investiga homicídio em Caçapava do Sul

A Polícia Civil de Caçapava do Sul investiga um homicídio ocorrido no sábado, dia 27, na cidade. Na tarde, Cristiano Freitas de Lima, 40 anos, foi encontrado morto em uma chácara. O corpo estava dentro de um trailer com uma das mãos amarradas com um fio. Até agora ninguém foi preso.



O delegado Fabrício de Santis Conceição disse que a polícia aguarda o resultado da perícia, mas antecipou que o homem levou cinco tiros de uma arma calibre 38. Também pode ter ocorrido o estrangulamento da vítima, pois uma camiseta de malha fina foi encontrada em volta do pescoço.



– Ainda não se sabe qual seria a motivação para o crime, mas estamos trabalhando no caso – informou.