A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira, dia 18, a Operação Xeque Mate referente à investigação do latrocínio ocorrido em Caçapava do Sul no dia 27 de janeiro deste ano.

A ação policial foi deflagrada em Caçapava e São Sepé. Cinco pessoas foram presas e foram apreendidos um colete balístico, um simulacro de arma de fogo e uma arma artesanal calibre 22.

RELEMBRE O CASO

Cristiano Freitas de Lima, 40 anos, foi encontrado morto com cinco tiros em uma chácara. O corpo estava dentro de um motor home com uma das mãos amarradas com um fio.

O delegado de Polícia Fabrício de Santis informou que os suspeitos presos , com exceção de apenas um deles, foram até o local onde a vítima estava (Motorhome) e a surpreenderam com duas menores de idade. Contou que trancaram as menores em um quartinho nos fundos do Motorhome, bateram na vítima para que ela dissesse onde estava o dinheiro, então localizaram a então “pasta preta” com dinheiro e um revolver dentro. Após, deram alguns tiros na vítima, que levaram ao óbito.

A suspeita da Polícia Civil é de que o mandante seja um preso traficante de São Sepé, local onde supostamente a vítima teria ido comprar drogas antes do crime.