13 pessoas foram presas em flagrante no cumprimento de 43 mandados

de busca e apreensão em 23 cidades

(Foto: PC / Divulgação)

Conforme informação divulgada pela Rádio Gaúcha, a Polícia Civil e de outros 24 Estados realizam, na manhã desta quinta-feira, dia 17, uma operação simultânea em combate a pedofilia em todo o Brasil. No Estado, pelo menos 13 pessoas foram presas em flagrante no cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão em 23 cidades.

Os mandados são cumpridos em Porto Alegre, Alvorada, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Caçapava do Sul, Carazinho, Esteio, Guaíba, Novo Hamburgo, Santa Maria, Santiago, São Lourenço do Sul, São Jerônimo, São Leopoldo, Sapucaia, Sapiranga, Pelotas, Taquara, Uruguaiana e Viamão.

Durante entrevista à emissora da Capital, o chefe de polícia do Rio Grande do Sul, Emerson Wendt, disse que a maioria dos investigados são suspeitos de armazenar e compartilhar conteúdo de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.