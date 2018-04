A PRF apreendeu mais de 10 mil dólares no final da tarde de quinta-feira (5), na BR 290 em Rosário do Sul.

Durante atividades de fiscalização, os policiais abordaram um Corolla com placas de Ijuí que transitava pela rodovia e, ao vistoriar o interior do veículo, encontraram aproximadamente 10.800 dólares introduzidos ilegalmente no país.

Aos policiais, a condutora informou ter realizado a troca de moeda nacional por dólares na cidade uruguaia de Rivera. O dinheiro foi apreendido e será encaminhado à Receita Federal.