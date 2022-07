Acidente causa dois óbitos

Um acidente na BR-392, próximo a localidade de Caldeirão, causou dois óbitos, na manhã de hoje, dia 06. Informações preliminares apontam que um Renault Kwid com placas de Caçapava colidiu com um Ford Fiesta de Santa Maria.

No primeiro carro, viajavam o motorista e três crianças. Uma delas, um aluno do 1º ano do Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques, é uma das vítimas fatais. A Prefeitura decretou luto oficial de um dia e a suspensão das aulas na instituição.

A outra vítima fatal é o motorista, que trabalhava na fazenda da família das crianças e as trazia para a cidade. Um menino foi levado em estado grave para Santa Maria pela UTI Móvel e uma menina sofreu fraturas e está no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang.