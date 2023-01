Após briga com vizinhos, homem é preso por disparo de arma de fogo

Um homem de 47 anos, natural de Caçapava, foi preso pela Brigada Militar (BM) na noite de ontem, dia 16, por disparo de arma de fogo em via pública.

Segundo a BM, ele havia se desentendido com vizinhos. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola Bereta, calibre 6.35, com 8 munições; um segundo carregador com 08 munições; e uma blister com mais 07 munições.

Também conforme a BM, o homem foi liberado após pagamento de fiança.