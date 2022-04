Banco é assaltado em Santana da Boa Vista

Uma agência bancária foi assaltada na tarde de hoje, dia 08, em Santana da Boa Vista. Segundo apurou a reportagem do G1RS, várias pessoas foram feitas reféns, um dos suspeitos foi baleado e morreu, e outros três fugiram em direção à Encruzilhada do Sul. Um dos fugitivos estaria baleado.

A Brigada Militar (BM) confirmou o óbito de um dos suspeitos e que outro, ferido, fugiu com o restante do grupo criminoso, mas não informou quantos eram os assaltantes, nem o número de pessoas feitas refém, pois a ocorrência está em andamento.

Ainda de acordo com a BM, os reféns já foram liberados e estão em segurança. Guarnições de Santana da Boa Vista e da região, além de policiais militares do 5º Batalhão de Polícia de Choque, do Batalhão de Operações Policiais Especiais e de um helicóptero do Batalhão de Aviação atuam nas buscas aos suspeitos.

A BM solicita que os moradores da região repassem informações que possam contribuir para localizar os criminosos. Caso alguém note movimentações atípicas, devem acionar o telefone de emergência 190.