O batalhão da Brigada Militar (BM) de Caçapava recebeu, no sábado, dia 05, o reforço de quatro novos soldados, que já estão trabalhando no policiamento ostensivo do município. Eles são oriundos da turma que se formou em abril deste ano no Curso Básico de Formação Policial Militar e, desde então, estavam à disposição da Força de Emprego Tático, em Santa Maria.

Foto: BM/Divulgação