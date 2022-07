BM prende cinco homens em diferentes ações

A Brigada Militar (BM) prendeu cinco homens em diferentes ações durante a sexta-feira, dia 1º de julho.

A primeira ocorreu na Rua D. Pedro II, pela manhã. Um caçapavano de 34 anos e com antecedentes criminais, segundo a BM, ao ver a viatura, colocou rapidamente um objeto dentro da boca e foi abordado. Os policiais, durante busca pessoal, encontraram em seu bolso 21 pedras de crack, e solicitaram que ele abrisse a boca. Então, o suspeito teria tentado desvencilhar-se da abordagem e investido contra os policiais, momento em que teria comido um pouco da droga que estava na boca.

Ainda de acordo com a BM, o homem usava uma tornozeleira eletrônica coberta por papel laminado para tentar burlar o monitoramento.

Na segunda ação, que ocorreu à tarde, na Rua General Osório, outro caçapavano com antecedentes criminais foi preso. Conforme a BM, o homem de 42 anos possuía um mandado de prisão em aberto e foi visto por uma guarnição que realizava patrulhamento de rotina.

A terceira e última ação ocorreu também à tarde e contou com o apoio do 2º Batalhão de Polícia de Choque de Santa Maria. Segundo a BM, três caçapavanos com antecedentes criminais foram presos na Rua Januário Simões Pires durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, marca Bersa, com numeração suprimida; nove munições intactas calibre 9mm; 112g de cocaína; uma balança de precisão; um celular e R$ 900,00 em dinheiro.

Ainda de acordo com a BM, policiais da guarnição de Caçapava e do Batalhão de Santa Maria realizavam o patrulhamento na região Sul da cidade, quando receberam informações de que indivíduos estariam armados ostensivamente e realizando tráfico de drogas. Ao notarem a aproximação das viaturas, os homens teriam fugido realizando disparos contra as guarnições, que responderam disparando contra eles.

Três dos homens teriam corrido em direção ao mato e um de encontro a uma guarnição que se deslocava a pé. Ao deparar-se com a patrulha, ele teria efetuado disparos contra os policias, que responderam, alvejando-o na perna esquerda. Ele foi desarmado e socorrido ao Pronto Atendimento.

Outros dois homens teriam fugido por dentro de residências e pelo mato. Eles foram alcançados pelos policiais e presos.

Também conforme a BM, durante o confronto, dois policiais foram lesionados e levados ao Pronto Atendimento. Todos os cinco presos nas ações foram encaminhados ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fotos: BM/Divulgação