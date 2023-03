BM prende homem por furto

A Brigada Militar (BM) prendeu, por volta das 11h de hoje, dia 18, um caçapavano de 39 anos por furto. Segundo a BM, policiais patrulhavam a estrada do Rincão dos Paz quando o viram caminhando, com uma bolsa e duas máquinas de cortar grama. O homem foi abordado e identificado como um suspeito de cometer furtos na cidade.

Ainda de acordo com a BM, dentro da bolsa, havia um notebook e um carregador, que o suspeito teria afirmado ter furtado de uma residência no Centro. Sobre as máquinas de cortar grama, teria dito que não pertenciam a ele, mas sim a outra pessoa.

O homem foi conduzido ao Pronto Atendimento (PA) e, depois, à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência. Também conforme a BM, ele informou o local onde havia ocorrido o furto, e foi feito contato com a vítima, que compareceu à Delegacia.