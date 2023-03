BM prende homem por tráfico de drogas

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na sexta-feira, dia 03, em Caçapava. Segundo a Brigada Militar (BM), após denúncia anônima informando que um casal estaria em atitude suspeita no interior de um Palio estacionado na Rua Borges de Medeiros, quase esquina com Sete de Setembro, os policiais foram até o local e realizaram a abordagem. Durante as buscas, com o homem, de 28 anos, e também no interior do veículo, foram encontradas drogas, R$ 40,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

Ainda conforme a BM, logo depois, também na Rua Borges de Medeiros, mas na esquina com a Quinze de Novembro, foi abordado um Celta. Com o condutor, de 26 anos, foram encontrados R$ 1.030,00 e uma mala contendo 15 gramas de maconha e que pertenceria ao homem que estava no Palio.

Após a realização dos exames de corpo de delito, os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para registro. No local, as drogas foram pesadas. De acordo com a BM, foram apreendidos 104 gramas de maconha, sete gramas de cocaína e três gramas de haxixe. O homem que estava no Palio foi preso por tráfico de drogas e encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul. Para a mulher, de 28 anos, foi lavrado um termo circunstanciado por posse de entorpecentes, e o condutor do Celta foi qualificado como suspeito de tráfico de drogas, o que ainda deverá ser comprovado durante o inquérito. Ambos foram liberados.

Fotos: BM/Divulgação