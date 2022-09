BM realiza duas prisões no domingo

A Brigada Militar (BM) de Caçapava prendeu dois homens, em duas ações diferentes, no domingo, dia 25. Conforme a BM, a primeira prisão aconteceu na madrugada, por volta das 3h45min. Dois homens teriam roubado um celular e agredido a vítima, na Rua General Osório, próximo ao CTG Sentinela dos Cerros. Após efetuarem buscas, os policiais localizaram um suspeito. O homem, de 31 anos e natural de Porto Alegre, foi preso e encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul. O segundo suspeito do crime ainda não foi localizado.

A segunda prisão ocorreu à noite, na Rua Benjamin Constant, próximo à loja Lebes. Segundo a BM, duas guarnições realizavam Barreira Policial quando abordaram um carro conduzido por um caçapavano de 25 anos. Durante revista no veículo, foi localizado um revólver da marca Rossi, calibre 38, com a numeração raspada e 12 munições. O homem foi preso e, após o registro da ocorrência, conduzido ao Presidio.